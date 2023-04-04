الإسكندرية .. وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى الصحة النفسية

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكان في استقبالها دكتور محمد زهدي مدير المستشفى.

وتفقدت طهيو الأقسام الداخلية والمعامل و الصيدلية والأشعة ووحدة تنظيم إيقاع المخ وعيادات الباطنة والجلدية والأسنان ورسم المخ ووحدة التأهيل وقسم علاج الإدمان والاستقبال ومكتب خدمة المرضى.

وأشادت وكيلة الوزارة بنظام العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى و حرص العاملين على تقديم كل الاهتمام و الرعاية للمرضى.



قد أشار دكتور محمد زهدي، أن خدمات علاج الإدمان تقدم بالمجان بدعم من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي و أن خدمات المستشفى تمتد لتشمل المحافظات المجاورة للإسكندرية كالبحيرة و كفر الشيخ و مطروح.

أضاف زهدي أن المستشفى تقدم خدمات المتابعة و التأهيل للمتعافين من الإدمان بصفة دورية و قد نوه أنه يوجد مشروع لإنشاء مركز خاص باضطراب التوحد ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وقالت دكتورة هبة عارف، مدير إدارة الطب العلاجي، إنه تم مناقشة إمكانية التعاون لتلبية إحتياجات المستشفى للكوادر الطبية لتحقيق أفضل خدمة للمريض.

