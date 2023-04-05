عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كفر حجازي في الغربية يستغيثون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي

صدى البلد

استغاث المواطن شادى فؤاد محمود بلال، أحد أهالى قرية كفر حجازي بمركز مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية لعدم وجود صرف صحى بالمنطقة.


ويقول في رسالته: “نموت بالبطيء وليس لنا إلا الله، فنحن نعانى من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة مما يؤدى إلى انتشار مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية لعدم وجود صرف صحى بالمنطقة وبنضطر لعمل ايسون يصرف مياه المجارى للمياه الجوفية وهذا يكلفنا الكثير من المصاريف وعمره الافتراضى قليل غير أنه غير صحى بس تكاليفه أقل بكثير من استغلال أصحاب عربات الكسح الخاصة”.


وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".


وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض لأراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

0 100 470 7098

 

اقرأ أيضا
سكان منطقة مبارك فى الإسكندرية يستغيثون من تدنى الخدمات
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية مياه الصرف الصحى الحشرات والبعوض انتشار الروائح الكريهة خدمة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

من مات على شىء بعث عليه.. القصة الكاملة لوفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

اﻟﻤﺰﻳﺪ