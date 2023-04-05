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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

كان الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للتجارة الدولية لسنوات حتى الآن، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة كان هناك حديث عن إنشاء عملة جديدة في محاولة للتخلص من الدولار الأمريكي وصد الهيمنة الأمريكية.

تلقت عملية التخلي عن الدولار الأمريكي دفعة قوية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

عملة بريكس

وتلقت هذه الحركة مزيدًا من الزخم عندما نُقل عن ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، قوله إن “دول البريكس بصدد إنشاء عملة جديدة للمدفوعات، تأسست على أساس استراتيجية التخلي عن الدولار واليورو “.

خطة التخلي عن الدولار الأمريكي

وأصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرسمية للعالم في عام 1944، ومنذ ذلك الحين، يتمتع الدولار بمكانة قوية في العالم، حيث منح الولايات المتحدة قدرًا غير متناسب من النفوذ على الاقتصادات الأخرى.

وفي الواقع، استخدمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة فرض العقوبات كأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

ومع ذلك، لا يحب الجميع اللعب وفقًا لقواعد الولايات المتحدة، وتود دول مثل روسيا والصين أن تدعو إلى وقف هيمنة الدولار.

وتسمى هذه العملية إزالة الدولرة، وهي تشير إلى تقليل هيمنة الدولار في الأسواق العالمية. وهي عملية استبدال الدولار الأمريكي بالعملة المستخدمة في تداول النفط و / أو السلع الأخرى.

ويقول مؤيدو التخلي عن الدولار الأمريكي إن هذه العملية ستقلل من اعتماد البلدان الأخرى على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، مما قد يساعد في التخفيف من تأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة على اقتصاداتها. علاوة على ذلك ، يمكن للبلدان أن تقلل من تعرضها لتقلبات العملة وتغيرات أسعار الفائدة ، مما يمكن أن يساعد في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتقليل مخاطر الأزمات المالية.

واكتسبت هذه الخطوة سرعة في السنوات القليلة الماضية، خاصة في العام السابق.

في عام 2022، لاحظ صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية اليوم لا تحتفظ بالدولار كاحتياطيات بنفس الكميات التي احتفظ بها العام الماضي.

وانخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى أقل من 59 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، ممتدةً انخفاضًا دام عقدين، وفقًا لتكوين العملات لصندوق النقد الدولي للبيانات الرسمية لاحتياطيات النقد الأجنبي. واللافت للنظر أن انخفاض حصة الدولار لم يرافقه ارتفاع في أسهم الجنيه الإسترليني والين واليورو، وغيرها من العملات الاحتياطية طويلة الأمد، بل كان التحول عن الدولار في اتجاهين: اليوان الصيني، وثلاثة أرباع العملات في البلدان الأصغر التي لعبت دورًا محدودًا كعملات احتياطية.

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ولمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، جمدت الحكومات الغربية 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية العام الماضي، ما يقرب من نصف الإجمالي ، وطردت البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي السريع.

كما يوضح جيسون هولاندز، العضو المنتدب لمنصة الاستثمار Bestinvest، “لقد هز ما يسمى بـ”تسليح الدولار” العديد من البلدان وليس روسيا فقط”.

وأضاف: “الدول الراغبة في مواصلة التجارة مع روسيا، مثل الهند والصين، بدأت في القيام بذلك بالروبية واليوان بدلاً من ذلك، مما أثار الحديث عن إلغاء دولرة النظام التجاري الدولي”.

وأضاف أن البرازيل والصين تتداولان الآن مع بعضهما البعض باليوان، مما يساعد على ترسيخ الرنمينبي الصيني كمنافس دولي للعملة والدولار.

والهند أيضًا كانت تحاول التخلي عن الدولار.

وفي الآونة الأخيرة ، تم منح 18 دولة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وروسيا وحتى الإمارات العربية المتحدة، الإذن بالتداول بالروبية الهندية.

وفي فبراير، قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني إن الروبية الهندية يمكن أن تصبح بمرور الوقت إحدى العملات الاحتياطية العالمية في العالم.

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