يحاولون النيل مني.. ترامب يتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته الانتخابية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الإدارة الحالية ارتكبت العديد من الأخطاء فيما يخص السياسة الخارجية، متهمًا الديمقراطيين بالهجوم عليه ومحاولة النيل منه.

وأضاف ترامب في كلمة له اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية، مشيرًا إلى عرضه طواعية على مكتب التحقيات الاطلاع على الوثائق السرية التي كانت بحوزته.

وأشار إلى أن القضية التي رفعت ضده هدفها التأثير على انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورًا.

وكان مدعي عام مانهاتن ألفين براج قال إنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "في حالة معنوية كبيرة"، خلال عودته من جلسة محاكمته الأولي في نيويورك إلى مار لاغو بفلوريدا.