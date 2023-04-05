بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

فاجأ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجميع، خاصة جماهير القلعة البيضاء برد صادم، بعد قرارات مرتضى منصور النارية.

وقام أحمد فتوح بإزالة متابعة نادي الزمالك من على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أطلق عدة قرارات ثورية ضد لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي.

وتتمثل القرارات في تجميد 4 لاعبين من الزمالك وخصم 25% من عقودهم هذا الموسم، و30% من المواسم المقبلة.

رحيل جهاز الزمالك

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية بسبب تسريبهم لعقود اللاعبين في الفترة الماضية.