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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 قرارات ثورية من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك

صدى البلد

أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات ثورية ضد لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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تجميد 4 لاعبين من الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تجميد 4 لاعبين بعد الهزيمة الأخيرة من المصري.

وأكد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك : "قررنا تجميد 4 لاعيبة مش هيلمسوا كورة تاني في الدوري".

خصم نسبة من عقود لاعبي الزمالك

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، خصم 25% من عقودهم هذا الموسم، و30% من المواسم المقبلة.

رحيل الجهاز الإداري لنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية بسبب تسريبهم لعقود اللاعيبن في الفترة الماضية.

وأكد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تقرر رحيل الجهاز الإداري عقب مباراة المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

رد صادم من مدرب الزمالك عقب قرارات الإدارة

رفض أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت لفريق الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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