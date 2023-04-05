توابع فيريرا وصفقات مضروبة.. رضا عبد العال يفتح النار على لاعبي الزمالك

عقب الخسارة أمام المصري

فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الخسارة أمام النادي المصري بنتيجة 2 – 3 ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" :

"الزمالك ظهر بلا هوية أمام المصري ، و لم يكن له تواجد في المباراة ، كما أن "أحمد عبد المقصود" لا يصلح لتدريب فريق الزمالك، رغم توليه المهمة في ظروف صعبة ، وما يحدث للأبيض هذا الموسم نتيجة الكوارث التي ارتكبها البرتغالي "جيسوالدو فيريرا" المدير الفني السابق .

رضا عبد العال: صفقات الزمالك مضروبة

وأضاف: "صفقات الزمالك هذا الموسم مضروبـة ، ولا أعلم من سبب التعاقد معهم ، بدايةً من عمر جابر و نبيل عماد دونجا و السنغالي ابراهيما نداي وغيرهم ، كما أن التجديد لـ"أحمد سيد زيزو" فجّرَ بركان الغضب داخل غرفة ملابس الفريق".