سكرتير عام الحسنة يعاين التجمع التنموي أم فروث التابع لقرية المغارة بسيناء.. تفاصيل

تفقد محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، الوحدات السكنية والمنازل، بتجمع ام فروث التابع لقرية المغارة ، للتأكيد على مراحل التأسيس من أعمال بناء و تشطيبات داخلية وخارجية لحصر كافة المنشأت فى التجمع من خلال الواقع ٠، بتكليف من المحاسب سعد خليل بغدادى ،رئيس مركز ومدينة الحسنة.



المنشآت الخدمية:



هذا وقد قام سكرتير عام المركز يرافقه عضو من الإدارة الهندسية ، و وليد آمين مسئول التجمعات التنموية بمركز ومدينة الحسنه ، بعمل متابعة جميع المنشأت الخدمية الحكومية من ( مركز شباب _ مبنى ديوان _ السوق التجاري _ استديو _ مدرسة).



ويعتبر تجمع أم فروث إحدى التجمعات التنموية التى توقف العمل بها منذ العملية الشاملة كما تم متابعة الشركات التى تقوم بأى اعمال أو مشروعات بالتجمع ٠، وذلك استعدادا لإعادة استكمال الأعمال بالتجمع ومتابعتها حتى التسليم واكتمال كافة الخدمات بالتجمع .