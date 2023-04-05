عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام الحسنة يعاين التجمع التنموي أم فروث التابع لقرية المغارة بسيناء.. تفاصيل

تفقد الوحدات السكنية
تفقد الوحدات السكنية بتجمع ام فروث بالحسنة

تفقد محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،   الوحدات السكنية والمنازل،  بتجمع ام فروث التابع لقرية المغارة ،  للتأكيد على مراحل التأسيس من أعمال بناء و تشطيبات داخلية وخارجية لحصر كافة المنشأت فى التجمع من خلال الواقع ٠، بتكليف من المحاسب  سعد خليل بغدادى  ،رئيس مركز ومدينة الحسنة.
 

المنشآت الخدمية:
 

هذا  وقد قام  سكرتير عام المركز يرافقه عضو  من الإدارة الهندسية ،  و وليد آمين مسئول التجمعات التنموية بمركز ومدينة الحسنه ، بعمل متابعة جميع المنشأت الخدمية الحكومية من ( مركز شباب _ مبنى ديوان _ السوق التجاري _ استديو _ مدرسة).
 

ويعتبر تجمع أم فروث إحدى التجمعات التنموية التى توقف العمل بها منذ العملية الشاملة كما تم متابعة الشركات التى تقوم بأى اعمال أو مشروعات بالتجمع ٠، وذلك استعدادا لإعادة استكمال الأعمال بالتجمع ومتابعتها حتى التسليم واكتمال كافة الخدمات بالتجمع .

txt

شمال سيناء تشارك في البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانة»

سيناء الوحدات السكنية تجمع ام فروث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

من مات على شىء بعث عليه.. القصة الكاملة لوفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

اﻟﻤﺰﻳﺪ