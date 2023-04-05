تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

ظهرت عدد من الدعوات الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا، ولكن المعلومات المدونة ببطاقة الدعوة كانت دليلا على أن كل شئ تغير في القصر الملكي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت نسخة من بطاقة الدعوة، فإنه يظهر بها اسم كاميلا “الملكة كاميلا” وليس الملكة القرينة أو الملكة الزوجة، وهو اللقب الذي كان يُطلق عليها سابقا.

وتحمل الدعوة المصورة بشكل فني، والتي تم إرسالها إلى حوالي 2000 ضيف، توقيع الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وسيتم تدوين أسماء أحفادها بين الصفحات في كنيسة وستمنستر، وسيكتب حفيد الملك، الأمير جورج، وقد تم إصدار صورة جديدة رسمية للزوجين الملكيين قبل شهر من موعد التتويج.

وتظهر الدعوة لحفل التتويج المقرر في 6 مايو، والتي تم طباعتها على ورق معاد تدويره، أن التتويج سيشهد تغييرًا في اللقب الذي يطلق على كاميلا.

وأشار مصدر ملكي إلى أنه في الجزء الأول من الحكم الجديد، كان من المنطقي استخدام لقب الملكة القرينة، كطريقة للتمييز بينها وبين الملكة الراحلة إليزابيث. ولكن من بعد حفل التتويج، سيكون الوقت المناسب للتحول رسميًا إلى الملكة كاميلا.

وخلال حفل التتويج في الشهر القادم، سيتم تتويج كاميلا إلى جانب الملك بعد 18 عامًا بعد زواج الزوجين، ومنذ ما يقرب من عام واحد فقط، كانت الملكة الراحلة إليزابيث قد تحدثت عن السؤال الذي لم يحل بعد حول لقب كاميلا المستقبلي.

دعوة ملكية والحفاظ على البيئة

وتعكس فنون الدعوة لحفل التتويج الكثير من سنوات الحملات البيئية التي قادها الملك، وتضم زخارف من أوراق اللبلاب والزعرور والبلوط. ووفقًا لقصر باكنجهام، فإنها رمز للربيع والولادة الجديدة التي تحتفل بحكم جديد.

وتضمن التصميم الذي قام برسمه الرسام أندرو جيمسون صورًا للعالم الطبيعي، وفيما بينها الزهور البرية والطيور والحشرات، بالإضافة إلى الشعارات الوطنية والهرمية.

من سيحضر حفل التتويج ؟

ولكن مع اقتراب حفل التتويج، لا يزال غير واضح ما إذا كانت دعوة الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، سيتم قبولها وقال متحدث باسم الزوجين المقيمين في كاليفورنيا هذا الأسبوع إنه لا يوجد تحديث بشأن ما إذا كانا سيحضران الحفل أم لا.

قال متحدث باسم الزوجين المقيمين في كاليفورنيا هذا الأسبوع إنه لا يوجد معلومات جديدة بشأن ما إذا كانا سيحضران الحفل أم لا.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، الذي لن يحضر الحفل، أخبر الملك هاتفيًا يوم الثلاثاء أن السيدة الأولى جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة في الحدث.