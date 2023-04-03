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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش بالأحمر وأهلي طرابلس بالأبيض غدا في بطولة كأس الملك سلمان

غداً فى تمهيدى بطولة
غداً فى تمهيدى بطولة كأس الملك سلمان طلائع الجيش بالأحمر ..

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى، فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقرر لها يوم الثلاثاء 4 أبريل الجارى باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، عن ارتداء فريق طلائع الجيش الفانلة الحمراء والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدى فريق أهلى طرابلس الليبى الزى الأبيض بالكامل.

 

أقيم الاجتماع الفنى بقاعة المؤتمرات بإستاد جهاز الرياضة العسكرى بحضور مراقب المباراة اللبنانى بشير عبدالخالق، والمنسق العام محمد كساب من مصر، ومراقب الحكام الإماراتى على حمد، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.


حضر الاجتماع من فريق طلائع الجيش اللواء أيمن المصرى مدير الكرة، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، إلى جانب طبيب الفريق، إلى جانب الجهاز الإدارى لفريق أهلى طرابلس الليبى.

 

الجديد بالذكر أن الفائز من مجموع مباراتى الدور التمهيدى الأول للبطولة بين طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى، سيواجه فى الدور التمهيدى الثانى الفائز من مواجهتى النهضة العمانى وشباب الخليل الفلسطينى.


والمتأهل من تصفيات الدورين التمهيدى الأول والثانى سينضم للمجموعة الثانية للبطولة التى تضم أندية: الهلال السعودى، السد القطرى، الوداد المغربى.

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