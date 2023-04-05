بفرمان من كولر.. تحرك عاجل للأهلي لضم إمام عاشور| مفاجأة كبرى

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق، وميتييلاند الدنماركي الحالي، بالموسم القادم.

و أكد "صادق" عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي، لضمه إلى القلعة الحمراء بالموسم المقبل، و تولى المفاوضات أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر".

إمام عاشور

وأضاف : "تم عرض بعض الفيديوهات لإمام عاشور بالعديد من مبارياته مع الزمالك على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي و أبدى إعجابه بقدرات اللاعب، كما أن "عاشور" رحب بالانضمام للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل".