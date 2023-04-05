خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

فجّر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، قبل مواجهة القلعة الحمراء لغزل المحلة في الدوري.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “غدًا الأهلي هيلعب مع المحلة ولجنة الانضباط لم تظهر أو تعلن عن إيقاف كهربا بعد التحقيق”.

وكان كهربا قد خضع لجلسة استماع داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة على خلفية هتافاته مع جماهير الأهلي بعد تسجيله هدفًا في شباك الزمالك.

الأهلي ضد غزل المحلة

ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء اليوم، ضمن منافسات جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.