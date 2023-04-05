الناس للناس.. برنامج قلبي اطمأن يتحدث عن أحد ضحايا زلزال سوريا وتركيا|شاهد

استهل غيث الإماراتي موسمه السادس من برنامج "قلبي اطمأن" بعنوان "الناس للناس" وهو شعار الموسم الجديد من البرنامج، والذي يأمل من خلاله على مساعدة القرى الأكثر احتياجا حول العالم وخاصة في افريقيا، وذلك من خلال المساهمات والمساعدات التي يتم تقديمها لهذه القرى.



وكشف غيث خلال تصريحاته عبر الحلقة الأولى من البرنامج، أنه يعمل على مساعدة القرى وتطويرها، وذلك من خلال المساعدات والمساهمات من بعض المواطنين فضلا عن مشاركات أهل القرى أنفسهم في تطوير قريتهم.



وأجرى غيث مقابلات مع عدد من ضحايا زلزال سوريا وتركيا، والتي حكت عن فقدانها ابنتها في الزلزال، قائلة إنه بعد سقوط الزلزال كانت تسأل عن ابنتها قائلة: "سألت أخوها هل هي عايشة ولا ماتت قالي لا عايشة، ولمستها لقيتها سخنة، ومن ثم أصبح جسمها بارد علمت أنها ماتت، وصرخت راوية".



وأوضح غيث من خلال حلقة البرنامج الأولى أنه قد تم العمل على عدد من القرى في عدد من الدول المختلفة للعمل على تطويرها.

تطوير القرى الفقيرة



ووجه غيث الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في نجاح البرنامج، والمساهمة في تطوير القرى الفقيرة التي احتاجت إلى الدعم.

