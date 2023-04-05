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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ أعمال التطهير والتبطين والتأهيل للترع والمجاري المائية

إستمرار أعمال تبطين
إستمرار أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات من بينها قطاع الري لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة فضلاً عن التأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كل في نطاق عمله وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والجدول الزمني المقرر.

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وفي هذا الإطار واصلت مديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة أنشطتها وعملها في القطاعات المختلفة بنطاق الادارة من صيانة المجاري المائية وأعمال التأهيل  وصيانه البوابات حيث يتم اصلاح واعادة تشغيل مجس الخلف لموقع التليمتري علي حجز أسيوط وصيانة دورية للموقع وضبط المناسيب فضلاً عن أعمال تطهير ترعه نجع حمادي الغربيه بنطاق هندسه ري أسيوط كما يتم تطهير الترع الرئيسية كترعه نجع حمادي الشرقية من حجز اخميم حتى حجز الخازندارية بالكراكة على صندل وترعه نجع حمادي الغربية من خلف حجز طما حتى حجز أسيوط وكافة ترع التوزيع على أن يتم الانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات بالإضافة إلى تأهيل ترعة الساحل والعونة.

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