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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسماعيلي تقوم بجولة ميدانية للمنطقة الحرة لتوفير عمالة مدربة

صدى البلد

 نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية داخل المنطقة الحرة ، وذلك لبحث سبل التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ خطة عمل منظمة، لخدمة سوق العمل ،وتوفير الدراسات والأبحاث والمعلومات الحقيقية والموثقة . 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتسهيل مهام المديريات فى جميع ملفات عملها ، ومتابعة سير العمل داخل كافة المنشآت.

وقال محمد طلعت مدير المديرية: إنه تم تنظيم زيارة ميدانية رافقه فيها سامية عبدالسلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، للمنطقة الحرة بالمحافظة ، إلتقى خلالها ايمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة ، وتم مناقشة سبل التعاون فيما بين المديرية والمنطقة فيما يخص خدمة المواطنين وخاصة الشباب والتعرف على احدث الدراسات التى اجريت لتحسين سوق العمل وإمداده بالوظائف المستحدثة وتوفير المتدربين المؤهلين للعمل بتلك الوظائف .

وكذلك تم شرح ملفات عمل المديرية وكافة المهام التى تقوم بها لخدمة المجتمع المصري والعمال والمنشآت .

وأضاف "طلعت" ، أن المديرية تمتلك من الإمكانيات والقدرات والبشرية والإدارية ما يؤهلها للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن، وتقديم معلومات لمؤسسات الدولة بكل ما يخص بملف القوى العاملة يمكن ان تساهم فى تحسين السياسات التى تخص العمل والعمال داخل المجتمع المصرى ، وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

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