مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. محمد عبد الرحمن يتحول إلى مجرم

حلقة واحدة تفصلنا عن الحلقة الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن، الذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، وكشفت الحلقة الرابعة عشر من المسلسل عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) معرفة مكان الفلاشة التي سرقها يوسف (مصطفى خاطر) بسبب خطورتها التي قد تتسبب في مقتلهما.

وتحوّل دكتور سهام إلى مجرم واقنع يوسف بذلك حتى يتمكن من السيطرة عليه بعد فقدان ذاكرته، كما ذهب الاثنان إلى شقة يوسف ليبحثا عن الفلاشة، وبعدما وجداها قرر دكتور سهام إعطائها لفريال، السيدة التي سرقها يوسف منها، وفي الوقت نفسه يواجه دكتور سهام تهمة الخيانة بسبب خروجه المستمر مع يوسف دون مبرر، وبسبب أيضًا فريال التي حضرت له إلى المنزل فأثارت غيرة زوجته.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان بدايةً من يوم 16 على قناة dmc وذلك في تمام الساعة 11:30 مساءً والإعادة 8:30 صباحًا، وعلى قناة الحياة الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 فجرًا و 1:30 ظهرًا، وذلك بعدما عُرض على منصة Watch It في النصف الأول من الشهر.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته مع النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.