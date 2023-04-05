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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل لمجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالقدس لجميع المسلمين

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي

وجه مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف دعوة لجميع المسلمين، ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بالصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، خصوصاً قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

وذكر المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان الفضيل.

كما طالب المجلس دول منظمة التعاون الإسلامي مجتمعة ومنفردة الوفاء بالتزاماتها اتجاه مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوقف اعتداءات واقتحامات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين.

واكد المجلس أن حماية المسجد الأقصى واجباً على كل مسلم، مستنكرا وبشدة إقدام شرطة الاحتلال والقوات الخاصة فجر اليوم الرابع عشر من رمضان 1444هـ / 5 نيسان 2023م بالاعتداء الغاشم على المعتكفين بداخل الأقصى المبارك بالضرب المبرح وإخراجهم من عبادتهم واعتقالهم وكذلك قيام شرطة الاحتلال بتكسير أبواب وشبابيك وصوتيات وخزائن كهرباء وحرق سجاد وتدمير غرفة العيادة الصحية في الأقصى في تحد واضح لعقيدة 1.9 مليار مسلم.

كما دعا المجلس الشرطة الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، بالبقاء خارج بوابات الأقصى وتمكين المصلين من كل أرجاء فلسطين من ممارسة حقهم بالوصول إلى مسجدهم الأقصى طيلة أيام السنة.

كما طالب المجلس بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من داخل المسجد وإلغاء جميع أوامر إبعاد عشرات المقدسيين عنه.


ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والمستجدات في المسجد الأقصى المبارك بإسناد مباشر من صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية وبدعم ورباط أهل القدس وفلسطين ومن آزرهم من مسلمي وأحرار العالم للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك مسجدا خالصا للمسلمين وحدهم كما هو الوضع القائم منذ أن صلى فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء والرسل في رحلة الإسراء والمعراج.

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