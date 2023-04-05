الكتيبة 101 الحلقة 14..آسر ياسين يكتشف حقيقة الدكتور وحيد ويبدأ في مراقبته

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكتيبة 101 بمقابلة بين الدكتور وحيد(فتحي عبد الوهاب) و المقدم خالد(آسر ياسين)، وذلك بسبب انتقام الدكتور وحيد والمنضم حديثا للجماعات الإرهابية من قائد الجناح العسكرى للإرهابيين أبو البراء وإبلاغ المقدم خالد بالمكان المختبىء بداخله.

وأثناء المقابلة شك المقدم خالد(آسر ياسين) من شخصية الدكتور وحيد(فتحي عبد الوهاب) والمعلومات الدقيقة التي يتحدث عنها فبدأ الشك فيه بأنه واحد من أفراد التنظيم

وزاد الشك داخل المقدم خالد بعد رؤية الخاتم الخاص بالشيخ موسي بيد وحيد وهو ما جعل المقدم خالد يبدأ في البحث عن هويته الحقيقة والتي سوف يكتشفها الحلقات القادمة

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101



ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101



ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.