موبايل جديد من هواوي يغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية.. تفاصيل

كشفت تسريبات مواصفات هاتف هواوي القادم Huawei Nova 11 والمقرر أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهر الهاتف على موقع Weibo الصيني مع تصميم أنيق، وشاشة مسطحة وحواف رفيعة للغاية، مما يمنح الهاتف شاشة عرض متساوية في المقدمة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Huawei Nova 11 سيحصل على عدد كبير من التحسينات المهمة في المواصفات وأيضا في التصميم، كما سيضم كاميرا متميزة للغاية، مع معالج من شركة كوالكوم الأميركية، وبطارية كبيرة.

وسيكون هاتف Huawei Nova 11 أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة يتميز بتقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ، والتي لا تتوفر حاليًا إلا في الهواتف الرائدة، حيث تتيح هذه التقنية للمستخدمين إرسال رسائل SMS في الأماكن النائية وأيضا تلك التي لا تغطيها شبكة.

وسيقدم هاتف هواوي Huawei Nova 11 كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجابكسل، ونوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف هواوي Huawei Nova 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأميركية، يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 730، يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وفقا للموقع فإنه من المرجح أن يتم الكشف عن هاتف هواوي Huawei Nova 11 في منتصف أبريل، كما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة ، مما يمنح منافسة قوية للعلامات التجارية الأخرى، وذلك بفضل تصميمه المثير للإعجاب وميزاته المتطورة,