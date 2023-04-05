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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14 .. حسام داغر يوافق على طلب روبي

روبي
روبي

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة موافقة حسام داغر على الإشراف على كاميرات المراقبة داخل قرية تل شبورة.

ونجحت العمدة صفية " روبي " ؛ في إقناعه بعدما رفض في البداية.

وقررت صفية انشاء تلك الكاميرات من اجل مراقبة تجار المخدرات واي شئ يحدث داخل القرية .


مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14

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