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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التوك توك اتفحّم .. قصة مصرع فتاة قبل الإفطار في كرداسة

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث اشتعال توك توك عقب اصطدامه به على الطريق الأبيض في كرداسة شمال الجيزة.

وتبين من التحقيقات ان مالك السيارة المتسببة في مصرع فتاة وشاب وإصابة 2 آخرين من أسرتها في اشتعال توك توك بالطريق الأبيض بكرداسة، وتبين أنه يدعى "ريحان محمد" في عقده الرابع من العمر، ويقود سيارة ملاكي واعترف مالك السيارة بالواقعة، أنه أثناء قيادته سيارته بالطريق الأبيض، فوجئ بمركبة توك توك أمامه، فاصطدم بها، مما أسفر عن اشتعال النار بها.

وقال مالك السيارة أمام جهات التحقيق، أن المركبة كان بها سائقها، وسيدة وابنتها ونجلها، فحاول إطفاء النار بـ"طفاية الحريق"، لكن دون جدوى، فاتصل على الفور بسيارة الإسعاف.

أمرت نيابة شمال الجيزة، التحفظ على مالك السيارة المتسببة في مصرع فتاة تدعى "فاطمة نادي" 9 سنوات، وشاب يدعى "عبدالله" وإصابة آخرين من أسرتهما في كرداسة وأمرت النيابة، بالتصريح بدفن الجثتين، وانتداب مهندس فني، لفحص السيارة المتسببة في الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بداخله أسرة، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بالتوك توك، مما أسفر عن مصرع فتاة  وشاب وإصابة آخرين من أسرتهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك، مما أسفر عن انقلاب التوك توك، واشتعال النار به، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

لمأساة فتاة كرداسة التوك توك اتفحم نيابة شمال الجيزة حادث اشتعال توك توك مصرع فتاة وشاب

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