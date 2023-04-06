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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متخانقة مع أهلها .. طالبة ثانوي تقفز من أعلى مدرستها بالعياط

صدى البلد

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في محاولة طالبة ثانوي التخلص من حياتها بعد قفزها من أعلى مدرستها بمدينة العياط. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان سبب محاولة الطالبة انهاء حياتها كما استعلمت من المستشفى عن حالتها لسماع اقوالها. 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بسقوط فتاة من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة فتاة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاه القت نفسها من علو داخل مدرستها، بسبب مشاكل أسرية ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

متخانقة مع أهلها طالبة ثانوي نيابة جنوب الجيزة قفزت من أعلى مدرستها العياط

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