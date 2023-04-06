النار ولعت فجأة..اعترافات المتسبب في مصرع فتاة وشاب بتفحم توك توك بكرداسة

أدلى المتهم بالاصطدام بتوك توك والتسبب في تفحمه ومصرع شاب وفتاة واصابة 2 اخرين من اسرتهما بتفاصيل الواقعة حيث قال أنه أثناء قيادته سيارته بالطريق الأبيض، تفاجئ بمركبة توكتوك أمامه، فاصطدم بها، مما أسفر عن اشتعال النار بها

وقال مالك السيارة أمام جهات التحقيق، أن المركبة كان بها سائقها، وسيدة وابنتها ونجلها، فحاول اطفاء النار بـ"طفاية الحريق" الخاصة بالسيارة ولكن دون جدوى، فاتصل على الفور بسيارة الإسعاف والإطفاء.

كانت أمرت نيابة شمال الجيزة، التحفظ على مالك السيارة المتسببة في مصرع فتاة تدعى "فاطمة نادي" 9 سنوات، وشاب يدعى "عبدالله" وإصابة آخرين من أسرتهما في كرداسة وصرحت بدفن الجثتين، وانتداب مهندس فني، لفحص السيارة المتسببة في الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بداخله أسرة، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بالتوك توك، مما أسفر عن مصرع فتاة وشاب وإصابة آخرين من أسرتهما

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك، مما أسفر عن انقلاب التوك توك، واشتعال النار به، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.