شروط مطلوبة.. نقابة الأطباء تعلن عن رحلة الحج السياحي 2023

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن رحلة الحج سياحي "5 نجوم" للأطباء وأسرهم طبقا لضوابط وزارة السياحة 14 يوم 13 ليلة في الفترة من 1 إلي 14 ذي الحجة 1444.

وقال اللجنة: يتم التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء حتى 10 أبريل 2023، وبمقرات النقابات الفرعية، حيث يشترط تقديم الطبيب أولا مع الوالد او الوالدة.

وأشارت: على أن يتم سداد مبلغ 40100 جنيه مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة "صالحين لمدة عام"، وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة.

وقالت اللجنة: كما سيتم إجراء قرعة للأطباء فقط الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة وزارة السياحة على التأشيرات الخاصة بالنقابة "في حالة ورودها".

ولفتت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، إلى أن سعر رحلة الحج لم يتم تحديده وسيتم الإعلان عنه بمجرد تحديده.

وجاءت الشروط العامة للتقديم، كالتالي:

لتقديم فقط لمن لم يسبق له الحج من قبل.

السيدات أقل من 45 بمحرم لم يسبق له الحج.

التقديم في جهة واحدة فقط فلا يحق من تقدم في رحلات الحج التابعه لوزارة الداخليه أو وزارة التضامن الاجتماعي التقديم إلا في جهه واحده فقط.

ولمزيد من المعلومات التواصل علي 01008447501 دكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للاطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية 01096722295

تليفون النقابة الارضي : 27943166 - 27940738، رقم الواتساب 01050104751