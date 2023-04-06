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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وفاة عضو محاكمة المتهمين في مقتل صيدلي حلوان تثير الجدل .. ما مصير القضية؟

صدى البلد

أثارت وفاة المستشار مصطفى أبو قورة العضو اليسار في محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ولاء زايد صيدلي حلوان الجدل والتساؤلات حول مصير الجلسات القادمة للمحاكمة خاصة بعد أن تقرر النطق بالحكم على المتهمين يوم 19 أبريل الجاري. 

الدكتورة نهى الجندي المحامية، شرحت مصير القضية خلال الفترة المقبلة وقالت : إن الاجراء الطبيعي في حالة وفاة أحد أعضاء الدائرة أن يتم انتداب عضو يسار للانضمام للدائرة حتى تكتمل هيئة المحاكمة وحتى تكون وقائع الدعوى مكتملة أمام العضو الجديد يجب أن تعاد المرافعات مرة أخرى من جانب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.

وأضافت الجندي أن هيئة المحكمة تعيد فض الأحراز مرة أخرى اذا وجدت أحراز في ملف القضية كما يتم استعراض كافة التقارير التي قدمتها النيابة العامة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية حتى يكون العضو الجديد ملما بوقائع الدعوى. 

وتتولى النيابة العامة، إعلان جميع الخصوم، بإعادة الدعوى للمرافعة مرة أخرى، ويحق للنيابة العامة أن تترافع من جديد أمام هيئة المحكمة كما أنه من المحتمل أن يطلب العضو الجديد بالدائرة، إعادة سماع شهود الإثبات والنفي وسماع مرافعة الدفاع والحق المدني في القضية، وطلب الاطلاع على ملف القضية. 

وحجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 7 متهمين لجلسة 19 أبريل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "صيدلي حلوان".

كان النائب العام قد أمر بحبس سبعة متهمين هم زوجة ولاء زايد صيدلي حلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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