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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع قدرات جبارة| فيفو تعلن موعد إطلاق هواتفها vivo T2 5G

هواتف فيفو vivo T2
هواتف فيفو vivo T2 5G

أعلنت شركة vivo فيفو الصينية إطلاق مجموعة هواتفها vivo T2 5G في الهند في 11 أبريل المقبل، حيث سيكون حدث الإطلاق هو الأول في الأسواق العالمية بعد الإعلان عنها في الصين، حيث ستضم الهواتف عددا من المواصفات المميزة. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف فيفو vivo T2 5G ستكون عبارة عن هاتفين هما : vivo T2 5G و vivo T2x 5G ، وستحتوى على معدلات تحديث شاشة قياسية وتصميم أنيق يناسب الشباب، وكذلك أداء متميز بفضل معالج ميديا تيك القوي. 

 

وستأتي هواتف فيفو vivo T2 5G بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 144Hz هرتز في الثانية، وجودة عرض +FullHD ، مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع ، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، مع نوتش على شكل ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

وستقدم هواتف فيفو vivo T2 5G  كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا مخصصة للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.      

 

وستعمل هواتف فيفو vivo T2 5G بمعالج من نوع Dimensity 1300 SoC من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية عملاقة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات. 

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