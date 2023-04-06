مبيهمهاش مطبات| نيفا كوبيه دفع رباعي بـ 45 ألف جنيه

تم تصميم وصناعة سيارة لادا نيفا موديل 1994 للعمل والسير في أقصي وأصعب التضاريس، بالإضافة الي السير في الطرق الغير ممهدة والصحراوية، وظهرة سيارة لادا نيفا أول مرة في الأسواق عام 1977، وتنتمي إلى فئة السيارات الكوبيه ذات البابين التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، وتتمتع بمحرك قوي وتصميم جذاب.

سيارة لادا نيفا موديل 1994

محرك لادا نيفا

تقدم سيارة لادا نيفا موديل 1994 للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1300 سي سي، مقترن به ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة لادا نيفا موديل 1994

مواصفات لادا نيفا

مقصورة سيارة لادا نيفا موديل 1994 تحتوي علي الكثير من المميزات منها، عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب بسهولة، وزجاج يدوي، ومخارج تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، وسماعتين بالأبواب الأمامية.

سيارة لادا نيفا موديل 1994

تظهر سيارة لادا نيفا موديل 1994 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، ومساحة زجاج خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة لادا، وإشارات تم تثبيتها في مقدمة السيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها أيضا علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي من النيكل كروم، ومقابض أبواب من النيكل كروم، ومرايات يدوية جانبية باللون الفضي.

سيارة لادا نيفا موديل 1994

سعر لادا نيفا

تباع سيارة لادا نيفا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.