عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر للزيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر | صور

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2023

تتصدر السيارة لادا جرانتا قائمة السيارات الاوتوماتيكية الأرخص سعرًا بين موديلات 2023 في السوق المصري، على الرغم من تقديم فئتها الاولى بقدرات فنية تعتمد على ناقل حركة "مانيوال".

سعر وموصفات أرخص فئات X1 في السوق المصري من BMW .. صور

أرخص سيارة زيرو في مصر |شاهد

وتأتي السيارة لادا جرانتا 2023 بملامح خارجية حادة الشكل، حيث تعتمد على مصابيح أمامية انسيابية، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات والمقاطع الهوائية باللون الاسود، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية قدرها 520 لتر.

 لادا جرانتا موديل 2023

وتحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، كهربائية التحكم، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلىزجاج كهربي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تضم 5 مقاعد.

 لادا جرانتا موديل 2023

وتعتمد السيارة لادا جرانتا 2023 الفئة الثانية على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 لادا جرانتا موديل 2023

وتصل السيارة لادا جرانتا موديل 2023 بهذه الامكانيات الفنية، من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.1 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 لادا جرانتا موديل 2023

ابعاد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4268 مم.
  • العرض الكلي 1700 مم.
  • الارتفاع الكلي 1500 مم.
  • قاعدة عجلات 2476 مم.
  • خزان وقود 50 لتر.
 لادا جرانتا موديل 2023

سعر سيارة لادا جرانتا موديل 2023 

 

تقدم الفئة الثانية "أوتوماتيك" موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 305 الف جنيه.

سيارة تقنية الفيديو الارخص سعر ا السيارات أوتوماتيك سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

سعر وموصفات أرخص فئات X1 في السوق المصري من BMW .. صور

أحدث أسعار ميتسوبيشي اتراج الاقتصادية موديل 2023 .. صور

تبدأ من 640 ألف جنيه .. أسعار تويوتا كورولا 2023

بـ 90 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي مستعملة

سعر نيسان باترول 2023 في السعودية .. صور

تعرف علي السيارات الكهربائية الاكثر مبيعاً في مصر .. تفاصيل

أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

كهربائية للمرة الأولى.. BMW "الفئة السابعة" 2023 وأسعارها في مصر |صور

ترشيحاتنا

ضربني قدام الناس.. البلوجر إيفون نبيل تكشف تفاصيل الاعتداء عليها من طليقها

ميتا تحظر الكنديين من الوصول للأخبار على منصاتها بسبب قانون الدفع مقابل المحتوى

سموحة يتفوق على المقاولون بهدف حسين فيصل في الدوري المصري

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

أقل سعر للزيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافهم .. أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته | شاهد

بائعة مناديل تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا .. شاهد قصتها

رمضان أسهل .. طريقة تخزين البانيه الجاهز على القلي

لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ