أقل سعر للزيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر | صور

تتصدر السيارة لادا جرانتا قائمة السيارات الاوتوماتيكية الأرخص سعرًا بين موديلات 2023 في السوق المصري، على الرغم من تقديم فئتها الاولى بقدرات فنية تعتمد على ناقل حركة "مانيوال".

وتأتي السيارة لادا جرانتا 2023 بملامح خارجية حادة الشكل، حيث تعتمد على مصابيح أمامية انسيابية، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات والمقاطع الهوائية باللون الاسود، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية قدرها 520 لتر.

لادا جرانتا موديل 2023

وتحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، كهربائية التحكم، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلىزجاج كهربي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تضم 5 مقاعد.

لادا جرانتا موديل 2023

وتعتمد السيارة لادا جرانتا 2023 الفئة الثانية على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

لادا جرانتا موديل 2023

وتصل السيارة لادا جرانتا موديل 2023 بهذه الامكانيات الفنية، من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.1 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

لادا جرانتا موديل 2023

ابعاد السيارة لادا جرانتا موديل 2023

الطول الكلي 4268 مم.

العرض الكلي 1700 مم.

الارتفاع الكلي 1500 مم.

قاعدة عجلات 2476 مم.

خزان وقود 50 لتر.

لادا جرانتا موديل 2023

سعر سيارة لادا جرانتا موديل 2023

تقدم الفئة الثانية "أوتوماتيك" موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 305 الف جنيه.