أرخص سيارة زيرو في مصر |شاهد

تستحوذ النسخة اسبريسو المقدمة من سوزوكي على لقب ارخص سيارة جديدة في مصر، حيث تقدم من فئة واحدة، مع إطلالة خارجية تجمع بين تصميم الهاتشباك واللمسة الرياضية، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الفنية وتقنيات مساعدة قائد المركبة.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارة جديدة في مصر.

ارخص سيارة جديدة في مصر

محرك ارخص سيارة في مصر "سوزوكي اسبريسو" الجديدة

محرك 1000 سي سي.

قوة اجمالية تقدر بـ 67 حصانا.

عزم اقصى للدوران 90 نيوتن/متر.

ناقل حركة مانيوال.

5 سرعات.

دفع أمامي.

ارخص سيارة جديدة في مصر

تسارع السيارة ارخص سيارة في مصر "سوزوكي اسبريسو" واستهلاك البنزين

يمكن لسيارة سوزوكي اسبريسو الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 14.3 ثانية.

تسهلك السيارة سوزوكي اسبريسو نسبة وقود قدرها 4.6 لتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ارخص سيارة جديدة في مصر

أبعاد أرخص سيارة في مصر "سوزوكي اسبريسو"

الطول الاجمالي 3565 مم.

العرض الاجمالي 1520 مم.

الارتفاع الاجمالي 1549 .

الخلوص الارضي 180 مم.

مساحة التخزين للحقيبة الخلفية 239 لتر.

سعة خزان الوقود 27 لتر.

جنط 14 بوصة.

ارخص سيارة جديدة في مصر

تجهيزات ارخص سيارة في مصر "سوزكي اسبريسو"

2 زجاج كهربائي أمامي.

مكيف هواء يدوي.

قفل مركزي للابواب.

وسائد هوائية أمامية.

مكابح ABS.

عدد 2 مكبر صوتي.

باور ستيرنج.

ارخص سيارة جديدة في مصر

سعر ارخص سيارة جديدة في مصر

تقدم سيارة سوزوكي سبريسو موديل 2022 والتي تعد ارخص سيارة جديدة في مصر، بقيمة قدرها 299.900 جنيه.