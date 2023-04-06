رئيس الحركة الوطنية يوافق علي التشكيلات الجديدة للأمانة العامة للحزب

وافق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية علي التشكيلات الجديدة للأمانة العامة للحزب والتي تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام حيث ضمت التشكيلات الجديدة اختيار 23 قيادة لعدد من الامانات المركزية في الامانة العامة .

واكد اللواء رؤوف السيد علي انه تم تكليف كافة الكوادر في التشكيلات الجديدة بضرورة استهداف الدفع بعجلة العمل الحزبي للامام والعمل الجاد والنزول الي الشارع والالتحام بالمواطنين وتدشين العديد من المبادرات التدريبية والتثقيفية التي تؤهل الشباب وتزيد من الوعي المعرفي لديهم .

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية في تصريحات اعلامية له منذ قليل ان المرحلة المقبلة تعد بمثابة مرحلة مفصلية في الحياة الحزبية والسياسية خاصة وانها تشهد انطلاق جلسات الحوار الوطني كما تشهد ايضا استحقاقات انتخابية سواء رئاسية او نيابية او محلية الامر الذي يستدعي ضرورة تجهيز الكوادر وبناء هيكل تنظيمي قوي قادر علي المشاركة في اثراء التجربة الحزبية في مصر .

ووجه الدكتور احمد الضبع خطاباً الي اللواء رؤوف اكد فيه : إيماء إلى تكليف رئيس الحزب لنا بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب ..لذا نقدم اقتراحنا بتشكيل الأمانة العامة للحزب وهو التشكيل الذى نراه من خلال تقييم أعضاء الأمانة العامة خلال الفترة الماضية .. و نرفع الأمر لكم لاتخاذ ما ترونه سواء بالموافقة أو التنبيه بإجراء أى تعديلات ترونها على التشكيل المقترح.

وجاء نص القرار الذي حمل رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٣ م

بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧م وتعديلاته .. وبعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وبناء على تكليف رئيس الحزب لنا بتشكيل الأمانة العامة للحزب وبعد عرض التشكيل المقترح على رئيس الحزب وموافقته على التشكيل تقرر الاتى حيث يتم تعيين الآتى أسماؤهم بعد أعضاء في الأمانة العامة للحزب وفقا لمواقعهم التنظيمية الآتية :

هشام هاشم عبد الحميد حسن الهرم الأمين العام المساعد ، عبد الإله عبد الحميد حسن أمان الأمين العام المساعد لشئون التنظيم ، نهاد احمد حسن خير الله الأمين العام المساعد لشئون المرأة ، مدحت محمد نبيل بكرى الأمين العام المساعد لشئون أمانة الحزب بالقاهرة .

احمد نشأت حمد اسماعيل أمين الأمانة المركزية للشباب ، محمد طارق احمد فواد أمين الأمانة المركزية للعضوية ، سامية فوزى حنا منقاريوس أمين الأمانة المركزية للتواصل الاجتماعي .

شادي حامد رشاد مشرف أمين الأمانة المركزية للإعلام ، محمد شعیب عبد المجيد عاشور أمين الأمانة المركزية للعمل الجماهيرى ، سمير اسماعيل محمد الزهرى أمين الأمانة المركزية للعمال ، عاطف عبد الرحمن عبد الحميد المصرية أمين الأمانة المركزية للفلاحين ، محمد نبيل ابراهیم مهدي أمين المركزية للتواصل السياسي ، حنان عبد الله محمد محمود الشاذلي أمين أمانة العلاقات الأفريقية .

ابراهيم احمد ابراهيم مطر محمد عبد المنعم أمين أمانة العلاقات الخارجية ، احمد السحيمي أمين أمانة حقوق الإنسان ، مصطفى محمد ابوزید ابوالحسن امين أمانة التخطيط والتنمية المستدامة .

حربي کامل سروانس جبريل أمين أمانة المواطنة ، كريم محمد طارق محمد أمين أمانة الشئون البرلمانية ، نادية عبد الفتاح الباجوري امين أمانة التعليم والبحث العلمي .

محمد احمد صلاح الدین راشد أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، دعاء محمد دردير أمين أمانة الشئون الصحية ، محمود فتحى عبد السميع السيد أمين أمانة الشئون المالية ، عبد الكريم ابوالحسن مغربی أمين أمانة السياحة .