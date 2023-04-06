زراعة قنا تنتهى من فحص 581 ألفا و760 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

انتهت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بـ قنا ، من فحص 581 ألفا و760 نخلة، بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحى مدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى تتبناها مديرية الزراعة بـ قنا ، للإرتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 222 نخلة، عالجت الإدارة 152 نخلة، وتم اقتلاع 70 نخلة أخرى مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائى لـ 25 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل.

وتابع محافظ قنا ، تمفحص 580 نخلة بمنطقة الغابة بالمعنى، من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، كما أن مديرية الزراعة لم تسجل أى حالات إصابة بها.

وقال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة فحصت 2600 نخلة من إجمالى 125 ألفا و346 نخلة بجميع نواحى مركز قنا ، نتج عنها الكشف عن إصابة 50 نخلة تم معالجة 20 نخلة منهم واقتلاع 30 نخلة.