بنزيما بعد تسجيل هاتريك في برشلونة: الحمد لله

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، بمساهمته في فوز فريقه على برشلونة برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول في شباك برشلونة، بينما سجل بنزيما 3 أهداف متتالية (هاتريك)، ليتأهل الملكي لمواجهة أوساسونا في المباراة النهائية.

ونشر بنزيما صورا له عبر حسابه على موقع “إنستجرام” من مباراة الأمس، وعلق:" البيت الأبيض.. الحمد لله.. هلا مدريد".

كريم بنزيما

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا يوم 6 مايو المقبل في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ويأمل ريال مدريد في حصد اللقب، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني على يد برشلونة في شهر يناير الماضي، وتقلص حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.