أزهري: "يا ساتر" قول خاطئ والصحيح "يا ستير"

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر، إن الله –سبحانه وتعالى- حيي ستير، لا يتتبع عورة الناس، ولا يريد أن يفضحهم، وحذرهم من الشر ونهاهم عنه ليسترهم الله في الدنيا والآخرة.

واستشهد “الدسوقي”، خلال لقاء خاص ببرنامج "أبواب الخير" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء أمس ، بحديث الرسول صل الله عليه وسلم والذي جاء فيه "من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه"، موضحا أن الستر لغة العظماء والكبار والمؤمنين والمخلصين والمنفقين والقانتين.

وأضاف الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر، "لما حاجة تحصل المفروض نقول يا ستير وليس يا ساتر"، حيث أن كلمة ساتر تعني حاجز.