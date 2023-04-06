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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافة اجتماع بنك "التنمية الأفريقي"

فودة مع رئيس البنك
فودة مع رئيس البنك الافريقي

تستعد مدينة شرم الشيخ  لاستضافة الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الأفريقي والذي يعقد سنويا بمدينة شرم الشيخ .
وبحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع رئيس بنك التنمية الأفريقي الاستعدادات والبرنامج الزمني و استقبال واستضافة المشاركين من كل الدول الأفريقية وذلك في أول اجتماع بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد .
وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي بما وصلت إليه مدينة شرم الشيخ من سمعة عالمية كأفضل المدن السياحية علي مستوي العالم بالإضافة لجمالها و طقسها الرائع

وكان  محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفداً من بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي المصري، وذلك بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد،  لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، والتي تحت تنعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء، بأكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق له الذي ضم كيفين أوراما نائب رئيس البنك، وفينسنت نيمهيل السكرتير العام للبنك، وذلك في حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، معربًا عن سعادته لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام في مدينة شرم الشيخ خاصة أنها تأتي بعد أشهر قليلة من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة الأمم المتحدة للمناخ  (COP 27) نوفمبر 2022.

ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة البنك الأفريقي، عن سعادته بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، في ظل ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من بنية تحتية قوية ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك.

استعدادات استضافة البنك

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استعدادات شرم الشيخ استضافة البنك التنمية الاقريقي اللواء خالد فودة محافظ

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