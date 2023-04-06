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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تتغلب على العقوبات الأمريكية وتقدم 5G بهذه الحيلة مع هواتف P60

HUAWEI P60
HUAWEI P60

 

أصدرت شركة "هواوي" Huawei ، مؤخرا سلسلة هواتفها الذكية الرائدة P60 التى تأتي مع اتصال شبكات الجيل الرابع فقط 4G. وعلى الرغم من أن الهواتف تقدم إمكانيات مميزة وجديرة بالإعجاب، يظل المستهلكين يريدون أحدث نظم الاتصالات وتغطية الـ 5G، التي حرمت منها الشركة بسبب العقوبات الأمريكية، ولكن بالفعل تمكنت من التغلب على هذه المعضلة من خلال حل مبتكر جديد.

وفقا لتقرير من موقع gizchina التثني، على غرار ما قدمته  هواوي  مع سلسلة Huawei P50 ، تحتوي تشكيلة Huawei P60 الآن على "جرابات موبايل" توفر اتصال 5G مناسب على للهاتف الفلاج شيب. ومثل جرابات عائلة هواتف  P50 السابقة، فإن الأغطية الجديدة من صنع الشركة الصينية Soyealink.التي تبدع بتقديم أكثر حافظات هواتف مبتكرة وفي العالم وعالية التقنية، وبالتالي أصبحت سلسلة HUAWEI P60 تستقبل اتصال 5G مع الجرابات الجديدة جديدة بمنتهى السلاسة.

Huawei P60

مواصفات Huawei P60

يأتي هاتف  هواوي  P60 مع شاشة LTPO OLED حجم 6.67 بوصة، دقة وضوح 1220x2700 بيكسل، وكثافة بيكسلات 444 بيكسل، معدل تحديث 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.8%.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من كوالكوم، شريحة SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، مع تردد ميقاتي أقصى 3 جيجاهرتز، بشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة Nano Memory.

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يحزم الهاتف بطارية سعتها 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السريع بقوة سلكية 66 وات وقدرة لاسلكية 50 وات، يعمل هاتف هواوي من خلال نظام تشغيل HarmonyOS 3.1 ووزنه الإجمالي 197 جم وأبعاد طول 161 مم وعرض 74.5 مم وسمك 8.3 مم.

يأتي هاتف هواوي مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثي مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر زووم منظار (بيريسكوب) بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع، مع تقنية HDR وتصوير بانورامي.

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