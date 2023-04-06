100 ألف قطعة أثرية من حضارات العالم.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار دخوله

تتحضر مصر حاليا، لأحد أكبر الأحداث والفاعليات الأثرية والثقافية، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون قريباً، خاصة وأن المتحف، يضم العديد من القطع الأثرية المميزة، والفريدة، مثل كنوز الملك الذهبي، توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة، فضلاً عن مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ويقوم المتحف المصري الكبير في الفترة الحالية بتنفيذ عددًا محدودًا من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات، لاختبار جاهزية الموقع، بشرط ألا تشمل الجولة زيارة أي قاعة من قاعات العرض المتحفي حيث إنها سوف تظل مغلقة تمامًا، والتي من المقرر فتحها خلال موعد الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف " قريبًا".

انتهاء 95% من أعمال قاعات المتحف

وقالت الخبيرة السياحية آلاء الحلبي، إن افتتاح المتحف الكبير، سيسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الثقافية في مصر والعالم، ويعد واحداً من أهم الوجهات السياحية في البلاد، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير، يعد ثالث أكبر متحف في العالم، وسيكون له دور ريادي كبير في الترويج للسياحة الثقافية في مصر والعالم.

وأضافت خلال تصريحات لها إلى أن المتحف الكبير يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف الحضارات القديمة، بما في ذلك الحضارة المصرية القديمة والإغريقية والرومانية والإسلامية والمسيحية، مما يجعله واحدًا من أهم المتاحف في العالم.

وأوضحت الحلبي، أن المتحف سيساعد على جذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى مصر، وسيعزز الاقتصاد المصري ويعزز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في العالم، وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل المتحف المصري الكبير ودوره الريادي في ترويج السياحة الثقافية في مصر والعالم، مؤكدة أنها ستقوم بتغطية افتتاح المتحف وجميع الفعاليات المرتبطة به على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحلبي، أهمية دور المتاحف في الترويج للثقافة والتاريخ والفنون في العالم، معربة عن أملها في أن يساعد المتحف الكبير في نشر الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي لمصر والعالم وتعزيز الحوار الثقافي بين الثقافات المختلفة.

حفل أسطوري لافتتاح المتحف الكبير

وقال أيضاً الدكتور مجدي شاكر، كبير الاثريين بوزارة السياحة والأثار، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أسطوريًا، سيتم دعوة كبار رؤساء وحكام العالم إليه، ويليه احتفالًا شعبيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تغطيه هذا الحدث من قبل جميع وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف مجدي شاكر، خلال تصريحات إعلامية أنه من المرتقب أن يكون حفل المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري 2023، موضحًا أن هذا المتحف سيكون الوحيد من نوعه في العالم صديقا للبيئة.

يذكر أنه منذ 5 أيام أجرى أحمد عيسي وزير السياحة والآثار جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به، واستهل الوزير جولته بتفقد البهو الزجاجي بالمتحف حيث شاهد تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود عند مدخل البهو، والذي يكون في استقبال زائري المتحف، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن تاريخ التمثال وقصة اكتشافه وعملية ترميمه وتنظيفه ونقله من منطقة صان الحجر بالشرقية.

وشملت الجولة تفقد البهو الداخلي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، والتي تم الانتهاء من 95% من الأعمال بها، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالقاعة وبالمتحف ككل.

العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف

كانت مجلة التايم الأمريكية قد أشارت في 2023 إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير باعتباره حدثًا مهمًا خلال عام 2023، و تصدرت أهرامات الجيزة غلاف المجلة بعدما وضعتها على رأس قائمة أعظم 50 مكانًأ فى العالم فى مجال السياحة والسفر، مع عبارة "أفضل الأماكن على وجه الأرض، طريق جديد لرؤية التاريخ بزيارة أهرامات الجيزة"، ويقع المتحف المصري الكبير على بُعْد 2 كيلومتر فقط من أهرامات الجيزة، وعلى مساحة تبلغ أكثر من 500 ألف متر مربع.

كما أكدت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها عام 2021 حول المتحف المصري الكبير علي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون مفاجئة للعالم و يضع علم المصريات علي خريطة السياحة العالمية و سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة الثقافية في مصر و خصوصا القاهرة .

كما ذكرت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية أن افتتاح المتحف المصري الكبير قريباً، و العالم كله ينتظر هذا الافتتاح الرسمي لمشاهدة هذا الصرح الأثري الضخم و الفريد والذي يحمل الكثير من أسرار الحضارة الفرعونية.

كذلك قالت وكالة الإنباء الروسية سبوتنيك إن المتحف المصري الكبير يعد أاكبر متحف اثري في العالم ويحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية ليكون أيقونة أثرية و سياحية عالمية و قامت بنشر تقرير بالفيديو لجولة داخل المتحف الكبير .

أسعار زيارة المتحف المصري الكبير

جولة إرشادية للشباب فوق 21 سنة يتطلب اثبات شخصية عند الوصول بقيمة 150 جنيه للفرد.

جولة إرشادية من 6 الي 21 سنة بـ 57 جنيه.

جولة للطالب المصري حتي سن 30 سنة بـ 75 جنيه.

جولة إرشادية فوق 60 سنة 75 جنية.

أسعار دخول المتحف المصري الكبير للأجانب

فوق 21 سنة بـ 1000 جنيه مصري.

من 6 الي 21 سنة 500 جنيه مصري.

طالب اجنبي حتي 30 سنة 500 جنيه مصري.

كما أن جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد، ويمكن حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير عبر موقعه الرسمي المتاح عبر الانترنت، عن طريق هذه الخطوات:

فتح الموقع الرسمي للمتحف الكبير: https://www.visit-gem.com

حجز الجولة من خلال نافذة أسفل الصفحة الرئيسية لموقع المتحف.

ختيار تاريخ الزيارة والوقت وجنسية الزائر والعدد.

كتابة نوع الزائر والسن وإثبات هوية الطالب.

إثبات هوية البطاقة الشخصية للزائر.

ويقدم المتحف المصري الكبير خلال شهر رمضان، جولتين إضافيتين في الساعة 8 مساءً و 10 مساءً بالإضافة إلى دخول خاص لمن يرغب تناول الإفطار أو السحور في المتحف المصري الكبير.