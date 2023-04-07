عرض رمضان.. خصم 49% على جوال سامسونج Galaxy S20 Fe 5G

يعتبر شهر رمضان المبارك من الشهور المميزة جدا لشراء الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت مكلفة للغاية وتأتي بأسعار ليست في متناول الجميع، ولكن بحلول موسم رمضان تكثر العروض والتخفضيات المذهلة وبالتالي شراء جوال جديد خلال هذه الفترة صفقة رابحة.

من ضمن أقوى العروض المقدمة على متجر أمازون السعودية عرض على جوال سامسونج جالاكسي S20 Fe 5G من الفئة متوسطة المدى الذي يباع حاليا بسعر 1,529 ريال سعودي فقط، بخضم 49% عن سعره الأصلي، وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كافة معلومات الجهاز الجديد.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

مواصفات Samsung Galaxy S20 FE 5G

يأتي الجوال مع شاشة Super AMOLED بتقنية HDR10+ حجم 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 1080x2400 ميجابيكسل، كثافة بيكسلات 407 نقطة لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل Corning Gorilla Glass 3 وميزة عرض الإشعارات دائما.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

يتم تشغيل جوال سامسونج بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم مجموعة شرائح SM8250 Snapdragon 865 5G بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.84 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 650 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم جوال سامسونج بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات سلكيا و 15 وات لاسلكيا وتدعم أيضا الشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

يأتي جوال سامسونج الجديد مع إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا تليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR و تصوير بانوراما وتصوير مقاطع فيديو بجودة 4K و60 إطار في الثانية، بينما كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.