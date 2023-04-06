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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث عند إضافة الزنجبيل للطعام يوميا؟

الزنجبيل
الزنجبيل

يعد الزنجبيل من الأعشاب التى تضفى مذاقا خاصا على الطعام عند إضافته خلال الطهى خاصة فى تتبيلة اللحوم ولكن هذه العادة تمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية.

 

نقدم لكم فوائد إضافة الزنجبيل للطعام أثناء الطهى، وذلك وفقا لما أورده موقع “spiceworldinc”

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تحسين الهضم 
يساعد الزنجبيل في تسريع عملية الهضم وإفراغ معدتك بسرعة أكبر وقد يجد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل عسر الهضم والقرحة والإمساك والقولون العصبي ، الراحة من خلال إضافته إلى نظامهم الغذائي المعتاد.

 

يحسن المناعة
المركب النشط بيولوجيًا الموجود في الزنجبيل الخام  يعزز المناعة بخصائصه المضادة للميكروبات والفطريات بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات مما يجعله فعال فى تحسين السعال وتقليل الحمى ومحاربة الالتهابات وتخفيف الصداع وتخفيف الأعراض الأخرى المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا.

 

يقلل أعراض الدورة الشهرية
يساعد استخدام الزنجبيل خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية في تخفيف الآلام، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات تخفف الانتفاخ الشائع مع المتلازمة السابقة للحيض.

 

يخفف الغثيان واضطراب المعدة
من أشهر الآثار الجانبية الصحية للزنجبيل قدرته على تخفيف الغثيان، سواء كان ذلك بسبب دوار الحركة أو الصداع النصفي أو غثيان الصباح أو مشاكل المعدة العامة، يساعد الزنجبيل على تهدئة اضطراب المعدة ويحسن الهرمونات التي تنظم ضغط الدم لتهدئة الجسم.

 

يساعد في مرض السرطان
أظهرت الدراسات التي أجريت على الزنجبيل أن بعض فوائده قد تمنع بعض أنواع السرطان وفي حين أنه ليس علاجًا للجميع، فإن خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تساعد في حماية جسمك وعندما يخضع الانسان للعلاج الكيميائي، فإن إضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي تساعد في مكافحة الآثار الجانبية للعلاج من الغثيان أو الدوخة.

 

تقليل  الآلام
الزنجبيل مسكن طبيعي للآلام، وهذا يجعله بديلاً ممتازًا لأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية و  كمضاد للالتهابات ويدمر المركبات التي تؤدي إلى الألم.

الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تقلل الألم المصاحب لالتهاب المفاصل وتزيد من حركة المفاصل.

 

صحة الجلد
يحسن الزنجبيل صحة بشرتك بمضادات الأكسدة ، وزيادة الدورة الدموية ، وخصائص مطهرة وتحمي مضادات الأكسدة البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتبطئ تكسير الكولاجين ، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سنًا وأكثر رشاقة.

 

تعمل الخصائص المطهرة على تحسين أعراض حب الشباب ، ومع الزنجبيل الخام ، يمكنك المساعدة في التخلص من الندبات التي يسببها حب الشباب وتساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في التئام الجلد المتهيج.

 

مساعدة لتخفيف الوزن
أظهرت بعض الدراسات أن تناول الزنجبيل يساعد في إنقاص الوزن و يتحكم الزنجبيل في مستويات الأنسولين ، ويعزز التمثيل الغذائي ، ويساعد في استعادة التمرين ويساعد الزنجبيل في إنقاص الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وخلق شعور بالامتلاء لمنع الإفراط في تناول الطعام.

 

أمراض القلب والأوعية الدموية
بالإضافة إلى خصائصه الأخرى  يعمل الزنجبيل أيضًا على تجلط الدم ، وهو مفيد في الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية وتقلل مخففات الدم من خطر الإصابة بجلطات الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

طريقة أخرى للزنجبيل للوقاية من أمراض القلب هي خفض ضغط الدم والكوليسترول ويمكن لتراكم الكوليسترول أن يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

 يحسن وظائف المخ
يؤثر الالتهاب المزمن على عقلك بمرور الوقت وقد يتسبب في انخفاضه وقد يؤدي هذا إلى حالات معرفية أو صراعات عقلية أو مرض الزهايمر.

يقلل الزنجبيل من الالتهابات ويحمي الدماغ من الجذور الحرة بسبب مضادات الأكسدة القوية، كما أنه يحسن وظيفة الذاكرة عن طريق زيادة الناقلات العصبية في دماغنا المسؤولة عن الذاكرة والتركيز ووقت رد الفعل.

حتى أن الزنجبيل يطلق الدوبامين والسيروتونين للمساعدة في محاربة الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

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