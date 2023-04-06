أرمينيا تدعو إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن أذربيجان

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الخميس، إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الصادر بشأن أذربيجان حول فتح ممر لاتشين.

وقال باشينيان، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن الوضع الإنساني في ناجورنو كرباخ لا يزال متوترا بسبب إغلاق ممر لاتشين.. مُضيفًا أن إمدادات الغاز والكهرباء إلى أهالي ناجورنو كرباخ لا تزال مقطوعة.

كما أشار أيضًا إلى حادثة 5 أبريل عندما تم منع مجموعة من المواطنين في طريقهم من جوريس إلى ستيباناكيرت من العودة إلى منازلهم في ناجورنو كرباخ.

وأضاف: "أن هذا الحادث الموثق يسلط الضوء مرة أخرى على تقييماتنا السابقة، كما يتم تسليط الضوء على هذه التقييمات بشكل أكبر على خلفية الحكم الصادر في 22 فبراير عن محكمة العدل الدولية، والذي يقضي بأنه يجب على أذربيجان اتخاذ جميع الإجراءات لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل".

وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن الحادثة أظهرت مرة أخرى أن حكم المحكمة الدولية لم يتم الوفاء به ويجب أن نواصل جهودنا الدبلوماسية الدولية المناظرة.

يُشار إلى أن السلطات الأرمينية حملت الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو كرباخ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

