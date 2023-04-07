دار علوم القاهرة يعلن عن دورات تدريبية

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.

واوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بداء الحجز في الدورات الآتية :

١-النحو العربي تأسيس وتوظيف.

٢-إعداد معلم العربية للناطقين بغيرها.

٣-مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي.

واشار المركز أن علي الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وانه سوف يتم تحديد موعد بدء هذه الدورات عند اكتمال العدد.

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي من خلال تصميم وتنفيذ خطة أنشطة مشتركة تتضمن ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور انس جعفر محافظ بني سويف الأسبق ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس للقومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وممثلي اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعلى رأسهم الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمها توعية الشباب الجامعي بحقوق الانسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر جديدة من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الطرفين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة.