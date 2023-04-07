حصلت تسلا على جائزة "أفضل علامة تجارية فاخرة بشكل عام" من قبل موقع أبحاث السيارات Kelley Blue Book، جاءت الجائزة كجزء من جوائز صورة العلامة التجارية 2023 للموقع ، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحصل فيها تسلا على الجائزة.

تسلا تفوز مرة أخرى بجائزة أفضل علامة تجارية فاخرة

قد لا تكون تسلا شركة سيارات فاخرة بالمعنى التقليدي، علاوة على ذلك ، قد لا تكون العلامة التجارية الأكثر شهرة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الفاخرة، وعندما يذكر الناس السيارات الكهربائية، تأتي تسلا في المركز الأول، ومع ذلك عندما تفكر في صانع سيارات فاخر، ربما يتبادر إلى ذهنك مرسيدس بنز، و BMW، وأودي.

على أي حال ، يوضح Kelley Blue Book أنه ليس من المهم أن يعرف الناس وجود العلامة التجارية ، بل إنها تخلق الإثارة وتجذب انتباه متسوقي السياراتk قد لا تكون سيارات تسلا راقية وعالية الجودة من الداخل مثل منافساتها الفاخرة الألمانية، ولكن يمكن القول إن سيارتها الكهربائية تعمل على جذب انتباهك.

أضاف Kelley Blue Book أيضًا جائزة جديدة هذا العام بعنوان "أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الشاملة"، وربما يمكنك تخمين العلامة التجارية التي فازت للمرة الأولى، لم تكن تسلا هي العلامة الأفضل لجميع السيارات الفاخرة وجميع المركبات الكهربائية فحسب ، بل كانت أيضًا في بعض الفئات الفاخرة الأخرى.

وفقًا لبيانات من دراسة Brand Watch لـ Kelley Blue Book، فإن تسلا كانت الفائزة بجائزة "أفضل علامة تجارية فاخرة من حيث القيمة"، قد يختلف بعض الناس، لأن الناس يرون المركبات الكهربائية باهظة الثمن، ومع ذلك ، إذا نظرت إلى ما تحصل عليه مقابل السعر المبدئي لسيارة تسلا من حيث التكنولوجيا والميزات ، مقارنةً بالسيارات الفاخرة الأخرى باهظة الثمن ، فهذا منطقي أكثر.

تحتوي العديد من السيارات الفاخرة على الكثير من الخيارات التي ترفع السعر، لكن طرازات تسلا تأتي بشكل أساسي محملة بأحدث التقنيات، ناهيك عن الأداء، حتى السيارات الكهربائية للمبتدئين في تسلا يمكن أن تقدم أداءً أكثر إثارة من منافساتها الكهربائية الفاخرة الأغلى ثمناً، ولم يكن مفاجئًا أن تيسلا فازت أيضًا بجائزة KBB "أفضل أداء للعلامة التجارية الفاخرة".

تلاحظ KBBأن سيارات صانع السيارات الكهربائية الأمريكية تبدو "نظيفة وأنيقة من الداخل والخارج" لقد مهدوا الطريق أيضًا لبعض خيارات التصميم الداخلي والتكنولوجيا التي يستخدمها العديد من صانعي السيارات الآن للنماذج الحالية والمستقبلية.