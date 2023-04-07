دعاء اليوم السادس عشر من رمضان مستجاب يوم الجمعة.. احرص عليه

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. يصادف اليوم السادس عشر من رمضان اليوم الجمعة الذي أوصى فيه النبي بالإكثار من الدعاء فيه، خاصة وان فيه ساعة إجابة ما صادفها عبد مسلم إلا واستجاب الله له، كما حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، و الدعاء مستحب فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

فالدعاء هو مخ العبادة، وسيلة مهمة يستعين بها المسلم لتحقيق جميع ما يرجوه ويرغب به في حياته، طامعا في استجابة الدعاء من الله - عز وجل- له.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال ، واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال ، يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين .



" اللهم أعني على صيامه و قيامه، و جنبني فيه من هفواته و آثامه، و ارزقني ذكرك و شكرك بدوام هدايتك يا هادي المؤمنين ".

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، [في العالمين] إنك حميد مجيد.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك التكلان.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان مكتوب

“اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لى جرمي فيه يا اله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.



“اللهم قربني فيه الى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقرائة اياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين".



“اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا اجود الأجودين".



“اللهم قوني فيه على اقامة امرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين".



“اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين".

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان مكتوب

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين.”



“اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.”



“اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.”

“اللهم حبب الي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك ياغياث المستغيثين”.



“اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بانابة المخبتين، بأمانك ياأمان الخائفين.”

“اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين.”