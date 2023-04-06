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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري يكشف فضل قراءة القرآن الكريم في رمضان .. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ عبدالقادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن قراءة القرآن خلال شهر رمضان، لها فضل كبير، مستشهدا بقوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. 

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن رمضانَ هو شهر القرآن وارتبط به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن ويعرضه على جبريل لمتابعة الأحكام التي به، مضيفا أن القرآن الكريم يجب أن يلازم المسلمَ في كل وقت.

وقال إن شهر رمضان فرصة لنا كي نعود أنفسنا على الارتباط بقراءة القرآن، واستمرار هذا الأمر حتى بعد شهر رمضان، حيث  أن ثواب الأعمال عموما في الأوقات والأماكن الصالحة لها أجر مضاعف، وبخاصة قراءة القرآن في شهر رمضان، موضحًا أن قراءة القرآن يحفها الخير من كل اتجاه، فالتدبر له أجر والقراءة لها أجر، والذي يقرأه ويتعتع فيه له أجران.

قراءة القران مركز الازهر العالمي للفتوى شهر القرآن شهر رمضان

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