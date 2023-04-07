هالة صدقي: أخطأت برفضي الأدوار الشعبية بعد "أرابيسك".. وعدت بـ"جعفر العمدة"

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سر إعتذارها عن الادوار الشعبية خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد مسلسل ارابيسك .

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : دائماً ما أخاف على نجاح الشخصيات التي اقدمها ، وحين عرض مسلسل ارابيسك حقق نجاح كبير بشكل عام وشخصيتي بشكل خاص ، أصبحت أعتذر بعدها عن الاعمال التي تشبه شخصيتي في ارابيسك أي انها تميل الى اللون الشعبي ، ولكني حينها اردت الحفاظ على نحاج الشخصية لذا فقد كنت ارفض ما يعرض علي .

هالة صدقي

وإضافت هالة صدقي : اتعرف انني أخطأت حين ابتعدت عن تلك النوعية من الدراما ، وقد فقدت بسبب هذا القرار نسبة من الجمهور ، ولكني حين قررت العودة الى تقديم هذا اللون كان لابد من ان يكون بشكل صحيح ومضبوط ، وهو ما تحقق فى مسلسل جعفر العمدة .

هالة صدقي

جعفر العمدة:

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.