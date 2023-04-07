عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي: أخطأت برفضي الأدوار الشعبية بعد "أرابيسك".. وعدت بـ"جعفر العمدة"

هالة صدقي
هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سر إعتذارها عن الادوار الشعبية خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد مسلسل ارابيسك .

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : دائماً ما أخاف على نجاح الشخصيات التي اقدمها ، وحين عرض مسلسل ارابيسك حقق نجاح كبير بشكل عام وشخصيتي بشكل خاص ، أصبحت أعتذر بعدها عن الاعمال التي تشبه شخصيتي في ارابيسك أي انها تميل الى اللون الشعبي ، ولكني حينها اردت الحفاظ على نحاج الشخصية لذا فقد كنت ارفض ما يعرض علي .

هالة صدقي

وإضافت هالة صدقي : اتعرف انني أخطأت حين ابتعدت عن تلك النوعية من الدراما ، وقد فقدت بسبب هذا القرار نسبة من الجمهور ، ولكني حين قررت العودة الى تقديم هذا اللون كان لابد من ان يكون بشكل صحيح ومضبوط ، وهو ما تحقق فى مسلسل جعفر العمدة .

هالة صدقي 

مثقف ومتمكن من أدواته.. هالة صدقي: عودة خالد يوسف للإخراج مهمة جدا

هالة صدقي: الفنانون مع محمد سامي يظهرون بشكل مختلف

جعفر العمدة:

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان،  هالة صدقي، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

 

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي مسلسل أرابيسك مسلسل جعفر العمدة عودة خالد يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

خالد الغندور يتوقع طرفي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

ترشيحاتنا

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى شيرين الطحان

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان لتفريج الكرب .. مستجاب حتى غروب الشمس

كولومبي.. شوبير يعلن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد للزمالك

تريند عيد الفطر .. طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني..شاهد

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صور بسمة وهبة بدون مكياج تثير السوشيال ميديا

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

قبل دورها في جعفر العمدة..تسريب صور لوداد زوجة سيد قبل عمليات التجميل

فيديو

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ