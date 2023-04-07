قلبي وجعني .. صديقة شيرين الطحان تنعيها بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية ناهد عوني صديقتها الفنانة شيرين الطحان ،والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد صراع مع مرض السرطان اللعين .

وعلقت ناهد عوني قائلة : لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا روحي من جواماتت في ليلة النصف من رمضان يارب صبرناحبيبت قلبي خلاص راحت احسن مكان راحت عند ربنا في الجنه ان شالله ياقلبي وجعتي قلبي ياشيرين ياقلب اختك ادعولها بالرحمة ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواها الجنة اللهم امين يارب العالمين.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية، فى بيان رسمي، عن تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علاج الفنانة شيرين الطحان بعد تدهور حالتها الصحية.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر للشركة المتحدة؛ على الاستجابة السريعة لعلاج الفنانة والإعلامية شيرين الطحان على نفقة الشركة، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة.

