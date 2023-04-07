انحياز للبسطاء.. إشادة برلمانية بتنظيم إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات.. ونواب: يجسد مفهوم المواطنة والتكاتف وأسعد قاطني المناطق الشعبية

أحمد عثمان: إقامة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات يؤكد انحياز الرئيس السيسي للبسطاء

برلماني: إفطار الرئيس مع أهالي الأسمرات رسالة حب لإسعاد ملايين الأسر المصرية

نائب الشيوخ: إفطار الرئيس بحي الأسمرات يجسد مفهوم المواطنة والتكاتف



أشاد نواب البرلمان بتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام، منوهين أنه ضم جميع أطياف المجتمع المصري، من القيادات الشعبية وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ولفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع أهالي حى الأسمرات في إفطار الأسرة المصرية، تضمن حديثا إنسانيا خرج من القلب ووصل إلى القلب، مؤكدا على انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء من خلال تجديد التزام الدولة بمواصلة تحسين جودة الخدمات والمرافق المقدمة إليهم، كذلك إطلاق المشروعات القومية التى تساهم في تحقيق النهضة، وتوفر مليون فرصة عمل سنويا.



وقال "عثمان "، إن إقامة إفطار الأسرة المصرية من داخل الأسمرات رسالة للعالم بأهمية ما حققته مصر من أجل تحسين جودة حياة ملايين المصريين، ممن يسكنون العشوائيات ولا يتوافر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدا على أن آلاف الأسر تتمتع الأن بوحدات سكنية مجهزة وكاملة المرافق وخدمات مميزة لهم ولأطفالهم مما يتيح لهم الحياة الكريمة التى تتمناها الدولة لشعبها.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن حي الأسمرات يستوعب أكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات بمراحله الثلاثة، والذي تأتى ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والتى تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، للارتقاء بالإنسان، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها من أجل العبور إلى المستقبل.

وقال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، أن اختيار منطقة الأسمرات دليل على ما قامت به الحكومة من إزالة العشوائيات التى كانت تمثل مشكله مزمنة للدولة المصرية، وتعكس حالة من الحرص المحمود، وامتلاك زمام المبادرة والإلمام الشامل بمقتضيات اللحظات الراهنة، وما أدت إليه التطورات على الساحة الدولية من تبعات على الداخل والخارج، واستوجب قرارات حازمة معتادة من الرئيس السيسي.

وأكد حمزة، أن ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي، من تجمع كافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد، وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030.

وثمن النائب، سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية، وأن حفل الإفطار الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الدولة مع المواطنين يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وأكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية، إرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين.



وأكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، رسالة حب لإسعاد ملايين الأسر المصرية بالمناطق الشعبية بجانب أنه تقليد سنوي، اعتاد عليه الرئيس منذ سنوات.



وقال ابو عايشة فى تصريحات صحفية، أن حفل الإفطار يحمل أيضا العديد من الرسائل الهامة أبرزها الوفاء بالوعد والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتفقد الإنجازات التي تمت فى حى الأسمرات فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.



وثمن عضو مجلس الشيوخ إجراء الرئيس السيسي، حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بحي الأسمرات، وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب وتفقده معرض الأسر المنتجة، وذلك للاطمئنان على أحوال المصريين فى المساكن الجديدة .



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول الإفطار، أمس الخميس، مع المواطنين بحي الأسمرات، وتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات.