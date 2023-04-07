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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يقترح هدنة في أوكرانيا بدءا من 9 أبريل

بابا الفاتيكان البابا
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس

اقترح بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، هدنة في أوكرانيا وفي المناطق الروسية الجديدة اعتبارا من 9 أبريل أثناء احتفال الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح وأسابيع الفصح المشرقة.

 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين بالعقيدة الأرثوذكسية القديمة ليونيد سيفاستيانوف، مستشهدا بمحادثة شخصية مع البابا، إن: "الأسبوع المقبل هو أسبوع عيد الفصح الكاثوليكي، ثم أسبوع عيد الفصح الأرثوذكسي. وقد أخبرني البابا أنه تقديرا لتلك الأوقات، يقترح توقف جميع العمليات العسكرية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الأحد ولمدة أسبوعين، بحيث تتوقف الهجمات على الإطلاق، ويتوقف الجميع عن إطلاق النار على بعضهم البعض، وتعلن التهدئة".

 

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية هذا العام بعيد الفصح في يوم الأحد المقبل، 9 أبريل، فيما يحتفل الأرثوذكس بعيد الفصح في غضون أسبوع، 16 أبريل.

روسيا أوكرانيا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية العملية العسكرية الروسية

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