عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

قبل وقت قليل من أذان فجر اليوم الجمعة، وأثناء استعداد ضباط قسم شرطة المعصرة لتناول السحور والعودة لمنازلهم بعد يوم شاق كان لأجهزة اللاسلكي رأي آخر حيث اخترق صوتها هدوء الليل بالإبلاغ عن وقوع جريمتيّ قتل بشعتين لكن كلا من الجريمتين كان مشتركا في قتل أخ لأخيه بينما تشترك أم في قتل ابنها بإحدى الواقعتين.

الأم ضربت ابنها حتى الموت

في منطقة حدائق حلوان ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على أم لاعتدائها بالضرب حتي الموت علي ابنها الأصغر بالاشتراك مع شقيقه الأكبر، وتم ضبط الأم ونجلها وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا بمقتل شاب ١٩ سنة إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وانتقل رجال الأمن الي منطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة محل الجريمة، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان والدة الشاب المتوفي وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها الأكبر تم ضبطهما والعصا المستخدمة في الجريمة حيث انهالا عليه ضربا حتى فارق الحياة.

واعترف المتهمان انهما ارتكبا الواقعة بدافع تأديب المتوفي الا انه لقي مصرعه متأثراً باصابته ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

طعن شقيقه الأكبر

شهدت منطقة المعصرة جريمة قتل بشعة عندما طعن شاب شقيقه الأكبر بسكين ليلقي مصرعه في الحال، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من مستشفى حكومي باستقباله شابا ٢٦ سنة مصاب بجرح طعني بالصدر ولقي مصرعه فور وصوله .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر ١٨ سنة ، تم ضبطه وأداة الجريمة.

واعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.