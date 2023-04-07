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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في الأغوار

شاهد | مقتل إسرائيليين
شاهد | مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة

قتل إسرائيليان صباح يوم الجمعة وأصيب ثالث بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت بمنطقة الأغوار شمال الضفة الغربية.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قتلت مستوطنتان وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار بالأغوار.

وأوضحت صحيفة معاريف، أن فلسطينيين تجاوزا المركبة الإسرائيلية وأطلقا نيرانًا كثيفة صوبها على مفرق الحمراء بالأغوار ثم وقع حادث مع المركبة فقتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بجراح بالغة، قبل انسحابهما من المنطقة وقوات معززة من الجيش والشرطة تجري عمليات تمشيط بحثًا عنهما.

من جهتها قالت هيئة الإسعاف إن طواقمها تكافح لإنقاذ حياة مستوطنة تبلغ من العمر (40 عامًا) أصيبت بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت قرب الأغوار أدت لمقتل مستوطنتين.

 

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