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مفاجأة .. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر | عقوبات تنتظره

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية رياضية عن بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصروما العقوبات التي تنتظره  وهذه آخر المستجدات

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق بيراميدز يوم الإثنين القادم، على ملعب إستاد القاهرة في نهائي كأس مصر. 

وبعد تردد أنباء عن انسحاب نادي برايميدز ، كتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه على تويتر "بيراميدز يدرس عدم اللعب والانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي بسبب الحكام المصريين والجماهير وضغط المباريات". 

وكان نادي  بيراميدز قد خاطب اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بسبب أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء ب١٤ يوم.

ويرى بيراميدر ان الاتحاد رفض طلبه في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر فى حال انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل بعد انتهاء الوقت الأصلى هيتم لعب وقت إضافي ثم اللجوء لركلات الترجيح في حالة استمرار الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل.

أما في حالةانسحاب نادي بيراميدز من نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة 2-0، ويتم حرمانه من الإشتراك بالمسابقة الموسم التالى. 
وتشمل العقوبات أيضا وفقا للائحة اتحاد الكرة الخاصة ببطولة كأس مصر تغريم نادي بيراميدز حال انسحابه من مباراة الأهلي فى نهائي كأس مصر مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى تحمله كافة الأضرار المالية المقررة من الشركة الراعية وفقاً للمادة 62 الفقرتين 2 - 3

وأعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي وفق تعبيره ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقرر مالك بيراميدز، إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

وجاء في البيان الرسمي:
بناء على البيان السابق بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة، قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.

بيراميدز نهائي كأس مصر العقوبات رينال عويضة انسحاب نادي برايميدز مارسيل كولر

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